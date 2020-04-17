İŞKUR’da virüs uyarısı

17 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Sendika, İŞKUR Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Sağlık Bakanlığı bünyesine 14 bin kamu işçisi alımı işlemleri, kısa çalışma ödeneği başvuruları, işbaşı eğitim programları iş ve işlemleri, işsizlik sigortası işlemleri ve diğer yüz yüze verilmesi esas olan danışmanlık işlemleri nedeni ile kurum çalışanlarının risk altında bırakıldıklarına dikkat çekti.

Taşra teşkilatında altyapı evden çalışmaya müsait olduğu halde işlemlerin yoğunluğu gerekçe gösterilerek tam zamanlı çalışmalara devam edildiğine dikkat çekilen yazıda, esnek çalışma genelgesi kapsamında asgari sayıda personel uygulamasına geçilmediğine vurgu yapıldı.

Hizmetlerin bir kısmının online verilebilmesine karşın bazı yöneticilerin yüz yüze hizmet verilmesi yönünde talimat verdiğinin belirtildiği yazıda, önlemlerin bir an önce alınmaması halinde salgının kurum içinde yayılımının önlenemeyeceği ve tüm işlemlerin durma noktasına geleceği uyarısı yapıldı.