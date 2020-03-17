İsmail Saymaz Hürriyet'e veda etti

17 Mart 2020 Salı, 13:36

Gazeteci İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Haberi sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyuran Saymaz, "Bugün Hürriyet gazetesiyle yollarımızı ayırdık. 18 yıl önce bir üniversiteli olarak girdiğim bu binadan yetişkin bir gazeteci olarak ayrılıyorum. Birlikte çalıştığım, muhabirinden şoförüne, herkese teşekkür ederim. Sizlerden ve okurlarımdan çok şey öğrendim. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.