İspanya'da OHAL ilan edildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, koronavirüs sebebiyle ülke çapında 15 günlük OHAL ilan ettiklerini duyurdu. İlan edilen OHAL kapsamında koronavirüsle mücadeleye ilişkin kararlar merkezi yönetim tarafından alınacak. İspanya'da 6 bin'e yakın koronavirüs vakasının olduğu biliniyor.

Başbakan Sanchez, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında alınan kararları televizyonda İspanyol halkına açıkladı.

Sanchez, Kral 6. Felipe'yi konu hakkında bilgilendirdiğini hatırlatarak, "Yapılacak olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında imzalanacak kararname ile tüm İspanya'da 15 gün boyunca olağanüstü hal ilan edilmiştir." dedi.

"İspanya'da koronavirüs vakalarının haftaya 10 bine çıkma olasılığı görmezden gelinemez." diyen Sanchez, "Dünya çapında verilen bir savaşta cephenin en ön sırasında yalnızız. Bu mücadele haftalar alacak, çok zor olacak ama bunu aşacağız." diye konuştu.Sanchez, İspanya'nın Kovid-19 salgını nedeniyle "acil alarm durumunda" olduğunu kaydederek, "vatandaşların korunması için kamu ve özel, sivil ve askeri devletin tüm kaynaklarının seferber edildiğini, bu krize hızlı ve güçlü bir cevap vermeleri gerektiğini" söyledi.

Virüse karşı mücadele için İspanyollara alışkanlıklarını değiştirme çağrısı yapan Sanchez, "mecbur kalınmadıkça seyahat edilmemesi, sokağa çıkılmaması, temizliğe ve hijyene özen gösterilmesi" tavsiyelerinde bulundu.İspanya'da Kovid-19'un en yaygın görüldüğü Madrid, Bask ve Katalonya özerk bölgelerinde sokakta hayat durma noktasına gelirken, bu bölgelerde tüm bar, restoran, kafeterya ve diskoların kapatılması kararı alındı.

Ülke genelinde okullar ve üniversitelerin kapalı olduğu İspanya'da, birçok kentte müze, tiyatro, çocuk parkı gibi kalabalık alanlar da kapatıldı.

İspanyol televizyonları, İtalya'da olduğu gibi "evde kal" sloganıyla sosyal medyada başlatılan kampanyaya geniş yer vermeye başladı.

Mevcut durumda İspanya'da karantinaya alınan tek bölge, Barselona'ya bağlı olan ve yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı 4 belediye oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son rakamlarda koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 122'ye, vaka sayısı da 4 bin 300'e çıktı.

İspanya'da muhalefet partileri, koronavirüse karşı alınan önlemlerde hükümeti "eksik ve geç kararlar" almakla suçluyor.

Koronavirüs salgını yüzünden 62 ülke, İspanya'dan gelenlere sınırlarını kapattı.

376 BİN KİŞİNİN YAŞADIĞI BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Murcia Özerk Hükümeti Başkanı Fernando Lopez Miras, düzenlediği basın toplantısında, virüsün yayılmasını engellemek için bölgeyi karantinaya alma kararı aldıklarını açıkladı.

Yaklaşık 376 bin kişinin yaşadığı Murcia'daki tüm belediyelerde giriş ve çıkışları yasakladıklarını aktaran Miras, eczane ve marketler dışında tüm dükkanların kapatılacağını, hiçbir gerekçeyle giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini söyledi.

İspanya'da koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ve şimdiye kadar 36 vakanın olduğu Murcia'da virüsün yayılmasından Madridlileri suçlayan Miras, "Karantinayı bir nevi tatil zannedip, herkes arabalarıyla buraya tatile geldi. Üzüntü verici ve sorumsuzca bir şey. Buna izin verilmemeliydi." diye konuştu.

Virüsün en fazla görüldüğü, 64 kişinin öldüğü ve 2 binden fazla vakanın olduğu başkent Madrid'de eczane ve market dışında tüm dükkanlar ve eğlence yerleri kapatılacak.

Diğer yandan koronavirüsün etkisinin ilk kez endüstri sektörüne de yansıdığı görüldü. Seat, Nissan, Renault gibi önemli firmalar, İspanya'daki bazı fabrikalarında üretime ara vereceklerini duyurdu.

Barselona yakınlarındaki Martorell ilçesinde 10 bin 500 işçinin çalıştığı fabrikası olan Seat, 4 ila 6 hafta üretimi durdurarak, sadece teknik, yedek parça ve Serbest Bölge'deki ofislerini açık tutma kararı aldı.