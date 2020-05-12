‘İşsiz sayısı 16 milyona çıkabilir’

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Dün açıklanan verilerde salgının yarattığı ekonomik depremin sonuçlarının henüz yansımadığı belirtilen açıklamada, etkinin haziran ve temmuz ayında ortaya çıkacağını bildirdi. TÜİK verilerinin bu haliyle bile vahim bir tabloya işaret ettiği belirtilen açıklamada ürkütücü bir tablo ortaya konuldu:

“TÜİK verilerine göre işgücü ve istihdamın birlikte düştüğü görülüyor. Araştırmalarımıza göre dar tanımlı iş ve istihdam kaybının 12 milyona, geniş tanımlı işsizliğin ise 15-16 milyon civarına ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Türkiye ekonomisi uzun bir süredir istihdam yaratma kapasitesini de kaybetmiş durumdadır. İŞKUR’un nisan ayı bültenine göre işsizlikle ilgili öncü göstergelerden biri olan açık iş sayısı hızla azalıyor. Bu da vahim tabloya işaret ediyor.”