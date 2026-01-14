CHP'nin emekliler için 'Meclis'i terk etmeme' eylemi sürüyor... Murat Emir:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda emekli maaşlarının artırılması amacıyla CHP'li milletvekillerinin sürdürdüğü "Meclis'i terk etmeme" eylemi devam ederken yaptığı açıklamada, "Bugün emekliler için mücadele ediyoruz ve buradan uyarıyoruz; yarın gerçekten anlamlı, asgari ücrete yakın bir zamla gelirlerse hep birlikte bu zammı yaparız, yasayı beş dakikada geçiririz. Yoksa bu Genel Kurul salonunu da komisyon salonunu da dar ederiz. Emeklinin hakkını sonuna kadar koruyacağız" dedi.

''BURADAN UYARIYORUZ''

CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi yedinci gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, açıklamasında şunları söyledi:

"CHP milletvekilleri olarak emekliler için tuttuğumuz nöbetin 7. günündeyiz. Yarın Plan ve Bütçe komisyonumuza bin liralık bir artışla, sadaka gibi bir artışla geleceklerini öğreniyoruz. Buradan onlara sesleniyoruz; öyle sadaka verir gibi bin lira zam yapacaksanız hiç gelmeyin. CHP size o komisyon salonunu dar edecek. Burada görev yapmak üzere AK Partili milletvekillerini bekliyoruz. Meclis'in görevi emeklinin, halkın, yoksulun, işçinin, işsizin hakkını korumaktır. Bugün emekliler için mücadele ediyoruz ve buradan uyarıyoruz; yarın gerçekten anlamlı, asgari ücrete yakın bir zamla gelirlerse hep birlikte bu zammı yaparız, yasayı beş dakikada geçiririz. Yoksa bu Genel Kurul salonunu da komisyon salonunu da dar ederiz. Emeklinin hakkını sonuna kadar koruyacağız."

AKP'DEN '20 BİN TL' TEKLİFİ

Geçtiğimiz günlerde AKP, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifini açıklamıştı. CHP'nin emekli maaşlarına yeni düzenleme yapılması ve en düşük aylığın 39 bin TL'ye yükseltilmesi talebiyle Meclis'te başlattığı nöbet, AKP'nin teklifi sonrası sürüyor.