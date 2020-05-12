İşsizler, Avusturya nüfusunu geçti

12 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Yazılı açıklama yapan Ağbaba, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindekilerde işsiz sayısının Şubat 2020 döneminde 4 milyon 228 bin kişi olduğunu dile getirdi. TÜİK verilerine göre Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısının 9 milyon 39 bine yükseldiğini yeni bir rekora imza atıldığını kaydeden Ağbaba, “Türkiye’nin geniş tanımlı işsiz sayısı; nüfusu 8,8 milyon olan Avusturya’yı bile geride bıraktı. Türkiye hem çift haneli enflasyon oranları hem yüksek işsizlik oranları ile hızla uçuruma doğru sürükleniyor” dedi.

6 MİLYON KİŞİ YOK

Verilere ücretsiz izine gönderilenler ve kısa çalışma ödeneği için başvuranların dahil edilmediğini kaydeden Ağbaba, sokaklarda çalışan 6 milyon kişinin de verilerde olmadığını belirtti. Ağbaba, kayıt dışı çalışan yaklaşık 1,5 milyon kişinin de salgın sürecinde işsiz kaldığını kaydederek, “18 milyona yakın kişi işinden ve gelirinden mahrum kaldı” dedi.