İşsizler, Avusturya nüfusunu geçti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, TÜİK’in açıkladığı işsizlik oranlarıyla ilgili olarak, “Türkiye 9 milyon geniş tanımlı işsiz sayısı ile Avusturya nüfusunu geride bıraktı” dedi.
Yazılı açıklama yapan Ağbaba, Türkiye genelinde 15 yaş ve üzerindekilerde işsiz sayısının Şubat 2020 döneminde 4 milyon 228 bin kişi olduğunu dile getirdi. TÜİK verilerine göre Türkiye’de geniş tanımlı işsiz sayısının 9 milyon 39 bine yükseldiğini yeni bir rekora imza atıldığını kaydeden Ağbaba, “Türkiye’nin geniş tanımlı işsiz sayısı; nüfusu 8,8 milyon olan Avusturya’yı bile geride bıraktı. Türkiye hem çift haneli enflasyon oranları hem yüksek işsizlik oranları ile hızla uçuruma doğru sürükleniyor” dedi.
6 MİLYON KİŞİ YOK
Verilere ücretsiz izine gönderilenler ve kısa çalışma ödeneği için başvuranların dahil edilmediğini kaydeden Ağbaba, sokaklarda çalışan 6 milyon kişinin de verilerde olmadığını belirtti. Ağbaba, kayıt dışı çalışan yaklaşık 1,5 milyon kişinin de salgın sürecinde işsiz kaldığını kaydederek, “18 milyona yakın kişi işinden ve gelirinden mahrum kaldı” dedi.
Video Haberler
- Fatih Tezcan provoke etti, vekil savcılara çağrı yaptı
- Cübbeli net konuştu: Rüyamda darbeyi gördüm!
- AVM önünde açılışı böyle beklediler
- Ekrem İmamoğlu'na bir tehdit daha!
- Sedat Peker ile Çakıcı'yı barıştıran ismi açıkladı
- CHP’li Kaftancıoğlu ile annesi arasında ilginç diyalog
- Ünlü oyunculardan skandal Atatürk ve Nazım Hikmet yayını
- Cumhuriyet'in haberiyle ekonomiyi anlattı
- Buket Aydın istifa etti... Tarihi diyalog gündem oldu
- Şehit annesi, Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi