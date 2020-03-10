İşsizlik parasına 163 bin başvuru

10 Mart 2020 Salı, 06:00

Hükümetin ekonomide “dengelenme” söylemlerine karşın, işsiz kaldıkları için Ocak 2020 döneminde işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 160 bini aştı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2020 Ocak’ta 163 bin 56 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Bu işsizlerden yalnızca 89 bin 822’sinin ödeneği hakettikleri bildirildi. En fazla başvuru, 41 bin 299 ile İstanbul’da. Ödeneği hak edenlerin sayısı ise, 24 bin 753 olarak belirtildi. İkinci sırada 13 bin 515 başvuru ile Ankara geliyor. Başkentte buşvuru yapanlardan ödeneği hak edenlerin sayısı 7 bin 120 oldu. Üçüncü sırada da 9 bin 686 başvuru ile İzmir geldi. İzmir’de hak-edenlerin sayısının ise 5 bin 515 olduğu belirtildi.

Ocak döneminde işsizlik ödeneğine başvuranlardan 121 1421’i erkek, 41 bin 635’i ise kadın. İşsiz kaldıkları için ödeneğe başvuranların büyük bölümü 25-34 yaş aralığında. Başvuru yapan 30 bin 98 kişi 25-29 yaş, 30 bin 92 kişi de 30-34 yaş aralığında. Başvuruda bulunup ödenek almak isteyen işsizlerin 84 bin 268 gibi büyük bir bölümü ilköğretim mezunu. 42 bin 523’ü de ortaöğretim mezunu.

HEDEFLER TUTMAZ

Öte yandan, hükümetin programında geçen yıl için öngörülen işsizlik oranı 12.9, bu yıl için beklenen oran da 11.8. Buna göre, ancak 2022’de işsizliğin tek haneye inmesi hedefleniyor. Bu yılın başında işsizlik ödeneği için başvuranların sayısına bakıldığında ise hükümetin hedefleri tutturmakta zorlanacağı görülüyor.

2019 Ocak-Aralık döneminde toplam 1 milyon 955 bin 41 kişi işsizlik ödeneği için başvurmuş, hak eden sayısı 1 milyon 13 bin 56 kişi olarak açıklanmıştı.

İŞKUR’a göre, son 4 ay asgari ücretle çalışan işsizlere 1168 lira, son 4 ay 3 bin 500 lira ile çalışan işçilere 1389 lira, son 4 ay 6 bin lira ile çalışan işsizlere de 2 bin 336 lira işsizlik ödeneği bağlanıyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş işsizlere 180 gün, 900 gün çalışanlara 240 gün ve 1080 gün sigortalı olarak çalışıp prim ödeyenlere de 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.