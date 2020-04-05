İşsizlik rekor kırabilir

05 Nisan 2020 Pazar, 02:00

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılan işyerlerine ilişkin yaptığı çalışmada; “işsizliğin rekor kırdığı Türkiye’de salgın nedeniyle işsiz kalma tehlikesi yaşayan kişi sayısını yaklaşık 5 milyon” olarak hesapladı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla ülke genelinde olağanüstü tedbirler alınırken, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın kararlarıyla pek çok işyeri de kapatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kapatılan işyerleri nedeniyle kimsenin işten çıkarılmaması ve işsiz kalanlara işsizlik fonundan ödeme yapılması çağrısı yaparken; partide yapılan bir çalışma işsizliğin ulaşabileceği boyutları gösterdi. CHP’nin gerçekleştirdiği çalışmada koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan işyerlerinde istihdam edilen kişi sayıları çalışma alanlarına göre sıralandı.

144 BİN İŞYERİ GEÇİCİ KAPATILDI

Buna göre Türkiye genelinde faaliyetlerine geçici olarak son verilen işyeri sayısı toplamda 144 bin 690 oldu. CHP’nin çalışmasına göre farklı iş alanlarında görev yaparken salgın nedeniyle geçici ya da kalıcı olarak işten çıkarılanların sayısı tahmini olarak 5 milyon 190 bini buluyor.

İŞSİZ KALANLAR VE ÇALIŞMA ALANLARI

*Berber, kuaför ve güzellik salonunda istihdam edilirken şu an salgın nedeniyle çalışamayan kişi sayısı 504 bin kişi.

* Alışveriş merkezlerinde istihdam edilen ve şu an çalışamayan kişi sayısı 500 bin kişi.

* Kahvehanelerde işletmeci ve garson olarak istihdam edilirken, şu anda çalışmayan kişi sayısı 259 bin kişi.

* Salgında eğitime ara verilen okullar, üniversiteler ve yurtların kantilerinde çalışan kişi sayısı yaklaşık 150 bin kişi.

* Okul servis araçlarındaki şoför ve görevlilerin sayısı yaklaşık 360 bin kişi.

* Faaliyetleri sınırlandırılan ya da kapatılan lokanta, restoran ve kafelerde çalışan kişi sayısı 1 milyon 900 bin kişi.

* Motorlu kurye çalışanlarının büyük bir kısmının da ticaretin azalması nedeniyle işsiz kaldığı belirtilirken, bu süreçte işsiz kalanların sayısı 500 bin kişi.

* Gündelik olarak evlerde çalışan yaklaşık 1 milyon kişi.

* Sokakların boşalması nedeniyle sokaklarda çeşitli gıda ve ürünleri satan sokak satıcılarının 1 milyonunun da işsiz kaldığı tahmin ediliyor.



