İstanbul Bienali’nde filmli günler

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Otuzu aşkın filmin yer aldığı seçki, 3 Nisan’dan itibaren İstanbul Bienali’nin web sitesinden ve İKSV Vimeo hesabı üzerinden izlenebilir. 3-10 Nisan arasında 13. İstanbul Bienali sanatçılarından Basim Magdy’nin “Dünyayı Anlamak İçin 13 Temel Kural” ve 15. İstanbul Bienali sanatçılarından Volkan Aslan’ın ‘Evim Evim Güzel Evim’ filmleri yer alıyor.

İstanbul Bienali’nin takip eden haftalarda erişime açacağı seçkide Halil Altındere, Francis Alÿs, Volkan Aslan, Ozan Atalan, Alper Aydın, Rossella Biscotti, Kristina Buch, Vajiko Chachkhiani, Jonathas de Andrade, Elmas Deniz, Jonah Freeman & Justin Lowe, Jorge Galindo & Santiago Sierra, Theaster Gates, Suzanne Husky, Pierre Huyghe, Emre Hüner, Rashid Johnson, Armin Linke, Maider López, Basim Magdy, Melvin Moti, Georgie Nettell, Erkan Özgen, Zeyno Pekünlü, Cheng Ran, Mika Rottenberg, Pelin Tan ve Anton Vidokle, Kaari Upson, Adrián Villar Rojas ve Phillip Zach gibi sanatçıların filmleri var.