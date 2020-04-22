İstanbul Valisi duyurdu: Kamuda mesai saatleri değişti
İstanbul'da 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren, Ramazan Bayramı sonuna kadar 1 ay boyunca kamuda mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacak.
İstanbul'da 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren Ramazan Bayramı sonuna kadar 1 ay boyunca kamuda mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitterdan yaptığı açıklamada ''Corona virüs tedbirleri kapsamında 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır'' dedi.
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