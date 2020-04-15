İstanbul'da hafta sonu için eczanelerde yeni düzenleme: 3 katına çıkarıldı
Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ilde 18-19 Nisan tarihleri arasında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, İstanbul Eczacı Odası yaptığı açıklamada, 18 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılacağını duyurdu.
Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ilde 18-19 Nisan tarihleri arasında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, İstanbul Eczacı Odası yaptığı açıklamada, 18 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılacağını duyurdu.
NÖBETÇİ ECZANE SAYISI 3 KATINA ÇIKARILDI
İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır.
Buna göre gündüz saatlerinde 356 eczane, akşam saatlerinde ise 131 eczane hizmet verecektir.”
Video Haberler
- Haydar Baş, son yolculuğuna böyle uğurlandı
- Ne yapıyorsunuz? sorusuna şaşkına çeviren yanıt
- 'Haklarımızla, istifa ettirilmeden dönmek istiyoruz'
- Koronavirüsünden kurtuldu, ağlayarak eşine sarıldı
- Korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
- Onların anne ve babaları birer “Kahraman”
- Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi
- İstanbul'da utandıran görüntüler! Uyarıları dinlemediler
- Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu
- Metin Kahraman'dan komşularına balkon konseri