İstanbul'da hafta sonu için eczanelerde yeni düzenleme: 3 katına çıkarıldı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 17:07

Türkiye’de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 31 ilde 18-19 Nisan tarihleri arasında iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, İstanbul Eczacı Odası yaptığı açıklamada, 18 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılacağını duyurdu.

NÖBETÇİ ECZANE SAYISI 3 KATINA ÇIKARILDI

İstanbul Eczacı Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan 2020 Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için; İstanbul'da nöbetçi eczane sayısının 3 katına çıkartılarak ilaç hizmetinin sağlıklı bir şekilde verilebileceği değerlendirilmiş, bu doğrultuda planlamalar yapılmıştır.

Buna göre gündüz saatlerinde 356 eczane, akşam saatlerinde ise 131 eczane hizmet verecektir.”