İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada market saatlerinin 21.00'a kadar hizmet vermesi nedeniyle tüm hatlardaki son metro seferlerinin 21.30 olarak güncellendiği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2020 Salı, 19:24

Güncellenen sefer tarifelerine Metro İstanbul'un internet sayfasından bakılabileceğinin belirtildiği açıklamada, “İl Hıfzısıhha Meclisi'nin 27.04.2020'de yayınlanan “Marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” kararına istinaden tüm hatlarımızda son sefer saati 21:30 olarak güncellenmiştir” denildi.


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