İstanbul'da milyonluk filtreli maske operasyonu
Arnavutköy'de izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı işyerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken işyeri sahibi gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de K.K. isimli kişinin işyerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 liraya piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA
Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, işyeri sahibi K.K. gözaltına alındı.
Şüpheli K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin filtreli maske, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı