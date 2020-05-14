İstanbul'da on günde 125 bin fatura askıdan indi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, pandemi sürecinde gelirleri düşen ya da kaybolan kişilere destek olmak için başlattığı "Akıda Fatura" uygulaması ile, ihtiyaç sahibi 124 binin üzerinde kişinin doğalgaz ve su faturası ödendi. Askıdan alınan tutar ise 15 milyon 685 bin Türk Lirasını aştı. İBB’nin başlattığı uygulamaya Ankara, İzmir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri ile İzmit Belediyesi de katıldı.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
İBB tarafından onaylanmış, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş aileleri ve kişileri kapsayan uygulamada, İSKİ ve İGDAŞ abonelerinin kullanım bedelleri ödenebiliyor. Ödemede güçlük çekenlere fatura desteğinde bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, 153 İBB Beyaz Masa ulaşarak ya da https://askidafatura.ibb.gov.tr/web sitesini ziyaret ederek katkıda bulunabiliyor. "Askıda Fatura" portalına bırakılmış, abone ismi bulunmayan tutarlardan ödenmek istenen fatura seçilerek katkı verilebiliyor.
KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?
Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.
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