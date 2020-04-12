İşte Blanc’ın Fenerbahçe kararı

12 Nisan 2020 Pazar, 08:56

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Fransız teknik adam Laurent Blanc'ın, sarı lacivertliler ile ilgili kararının belli olduğu belirtildi.

ESPN'nin haberine göre; Paris Saint Germain ile 2016'da yolları ayrılan ve o dönemden bu yana boşta olan Blanc, Avrupa'nın büyük takımlarından birinde çalışmak istiyor.

Fransız teknik direktörün Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı ancak taraflar arasında görüşme yapılmadığı vurgulandı.

Blanc'ın şu anda önceliğinin Türkiye olmadığı, tecrübeli ismin İtalya veya İngiltere'de büyük bir takım ile temas kurmayı umduğu belirtildi.

Öte yandan Blanc'ın son 4 senede birçok üst düzey takıma başvuruda bulunduğu, son olarak Lyon tarafından reddedildiğine de haberde yer verildi.