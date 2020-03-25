İşte teknik direktör kararı
Fenerbahçe bu bezon için o isimle devam edecek.
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör kararı... Sarı lacivertlilerde hoca arayışları sürerken yerli yabancı birçok isim gündeme geldi, yönetim bu konudaki son kararını verdi.
Fenerbahçe’de teknik direktörlük için bir numaralı aday Erol Bulut... Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra gündemine birçok teknik adamı alan F.Bahçe'de karar aşamasına gelindi. Koronavirüs nedeniyle ertelenen ligin oynanması durumunda kalan haftalar öncesi altyapı hocası Serdar Dayat ile yola devam edecek olan sarı-lacivertliler, 2020-21 sezonunda Erol Bulut'u takımın başına getirmeyi hedefliyor. Yönetim, Alanya'yı çalıştıran genç hocanın sezon sonu bitecek sözleşmesini bekliyor.
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