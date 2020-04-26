İsveçli ünlü yazar hayata veda etti
Sinemaya da aktarılan “Fatih Pelle” adlı romanın yazarı Per Olov Enquist 85 yaşında öldü.
İsveçli ünlü yazar Per Olov Enquist sıklıkla kurmaca ile gerçek arasındaki belirsiz alanda dolanan romanlar yazmıştı. “Fatih Pelle” adlı romanından Bille August’ün uyarladığı sinema filmi hem Cannes’da Altın Palmiye’yi almış hem de Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını kazanmıştı.
1934’te İsveç’in kuzeyinde dünyaya gelen Enquist 20’den fazla roman, oyun ve deneme kaleme almış; yazdıkları Türkçe dahil birçok dile tercüme edilmişti. Yazarın dilimize çevrilen eserleri arasında “Ölümün Mavi Işığı”, Üç Mağara Dağı” ve “Kraliyet Doktorunun Ziyareti” sayılabilir.
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