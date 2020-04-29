İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 107 ölüm
İsveç’te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 462’ye çıktı.
İsveç'te son bir günde 107 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 462’ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 681 artarak, 20 bin 302’ye çıktı.
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