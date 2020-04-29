İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 107 ölüm

29 Nisan 2020 Çarşamba, 16:40

İsveç'te son bir günde 107 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2 bin 462’ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 681 artarak, 20 bin 302’ye çıktı.