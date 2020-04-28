İsveç’ten getirilen koronavirüs hastası Emrullah Gülüşken hakkında ilginç iddialar

28 Nisan 2020 Salı, 09:28

İsveç’te koronavirüse yakalanan ve evde tedavi edildiği belirtilen Emrullah Gülüşken, kızı Leyla’nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı ile Türkiye’ye getirildi. Leyla’nın çağrısına bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verirken, bakanlığın ambulans jeti ile alınan baba Gülüşken ve çocukları Türkiye’de gözetim altına alındı. Emrullah Gülüşken’in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İSVEÇ BASINI GÜLÜŞKEN’İ HABER YAPTI

Türk vatandaşının İsveç’ten getirilmesi İsveç’te de basının gündemindeydi. Gülüşken'in alınmadığı hastanenin bulunduğu yerel yönetimin basın sekreteri Jimm Gottfridsson ise gazeteye yaptığı açıklamada, "Covid-19 hastalığı için belirlenmiş bir rutin var. Tıbbi değerlendirme her bir vakaya özel olarak belirleniyor. Şu aşamada, Covid-19 hastalarının çoğunluğunun hastanede tedavi altına alınmadığının altını çizmek gerekiyor." dedi. Öyle ki Türkiye’de de bazı hastaların, hastaneler yerine evlerinde tedavisine devam edildiği biliniyor.

GÜLÜŞKEN AİLESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Gülüşken ailesiyle ilgili çeşitli iddialar da sosyal medyada gündem oldu. Emrullah Gülüşken’in AKP paylaşımları ortaya çıkarken Gülüşken’in parti üyesi olduğu iddia edildi. Ayrıca Gülüşken’in maddi durumunun da iyi olduğu ifade edildi. Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlardan bazıları şu şekilde:





JETİN MALİYETİ DE TARTIŞMA KONUSU

Leyla’nın çağrısı ve Sağlık Bakanı’nın cevabının ardından hazırlanan ve İsveç’e yola çıkan özel ambulans jetin maliyeti de tartışma konusu oldu. Durumu acil olmayan ve evde tedaviye alınan bir vaka için özel jet kaldırılması bazı vatandaşların tepkisini çekerken bazı vatandaşlar ise durumu ‘prestij’ olarak savundu.

Özel jetin saatlik ortalama maliyetinin 3 bin 500 Avro ile 5 bin Avro arasında değiştiği belirtiliyor. Türkiye’de şu an Avro/TL’nin 7.56 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu uçuşun maliyeti ortalama 90 bin TL’ye denk geliyor.