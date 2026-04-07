Son Dakika... Pakistan'dan ABD'ye 'İran' talebi: Dikkat çeken 'Hürmüz Boğazı' ayrıntısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik planlanan saldırıyı ertelemesi talebinde bulunarak, "Diplomasinin devam edebilmesi için, Başkan Trump’tan süreyi iki hafta uzatmasını içtenlikle rica ediyorum" dedi.

ABD’nin İran’a yönelik gece saatlerinde düzenlemesi beklenen saldırıya saatler kala müzakereler sürüyor.

ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu.

Şerif, "Ortadoğu'daki süregelen savaşın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabalar, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurabilecek bir potansiyelle kararlı, güçlü ve etkin bir seyir izlemektedir. Diplomasinin devam edebilmesi için Başkan Trump'tan son tarihi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" dedi.

İran’ın da bu süre zarfında Hürmüz Boğazı’nı geçişleri açması talebinde bulunan Şerif, "Pakistan, İranlı kardeşlerden iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı iki haftalık bir süre için açmalarını samimiyetle rica etmektedir. Ayrıca tüm savaşan tarafları, diplomasinin bölgede uzun vadeli barış ve istikrar adına savaşı kesin biçimde sona erdirmesine imkan tanımak için iki haftalık genel ateşkese uymaya davet ediyoruz" dedi.

TARAFLARDAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan’ın "İran’a verilen sürenin 2 hafta uzatılması" teklifinden haberdar olduğunu ve yanıt vereceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, “Başkan bu öneriden haberdar edildi ve bir yanıt verilecektir” dedi.

Reuters'ın aktardığına göre adı açıklanmayan bir İranlı yetkilinin Tahran yönetiminin Pakistan'ın öne sürdüğü iki haftalık ateşkes talebini 'olumlu' değerlendirdiği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile müzakereler hakkında, “Şu anda hararetli müzakereler içindeyiz. Henüz tam olarak bilgilendirilmedim. Şunu söyleyebilirim ki onu çok iyi tanıyorum. Herkes tarafından son derece saygı duyulan biridir” dedi.