Trump'tan 'İran'a saldırı' açıklaması! Şartını duyurdu: 'Bir sonuç çıkarsa...'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli haber kanalı Fox News’e İran’a yönelik gece saatlerinde düzenlenmesi beklenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Fox News sunucusu Bret Baier ile telefon konuşması gerçekleştiren Trump, taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda ABD Doğu Saati ile 20.00 (Türkiye saati ile 03.00) sonrasında İran’a yönelik düzenlenmesi beklenen yoğun saldırılara yönelik hazırlıklarını yeniden teyit etti.

Baier görüşmeye ilişkin açıklamasında, Trump’a bu krizin bir anlaşma ve müzakere yoluyla sonuçlanmasına yönelik beklentilerini sorduğunu ve ABD Başkanı’nın "Bahis oynamayacağım, ancak 20.00 olayı gerçekleşecek" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran’a yönelik sert saldırılar gerçekleştirileceğinin altını çizerek, "Eğer bu noktaya gelecek olursak daha önce hiç görmedikleri şekilde bir saldırıyla karşılaşacaklar. Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, bu durum değişebilir. Elimizdeki planlar doğrultusunda ilerleme kaydediyoruz" dedi.

ABD: "TOP, İRANLILARIN SAHASINDA"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de Macaristan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İran başlıklarına değinmişti.

Vance, Hürmüz Boğazı'na ilişkin, İran'ın askeri olarak yenilgiye uğradığı için dünya üzerinde mümkün olabildiğince fazla ekonomik acı oluşturmaya çalıştığını söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı, "İranlılar belli ölçüde acı vermek istiyorsa, ABD'nin onlara çok ama çok daha fazla acı verme kapasitesi vardır. Ancak Başkan bunu yapmak istemiyor. Ben de istemiyorum. Bu yüzden agresif bir şekilde müzakere ediyoruz. Ama nihayetinde top, İranlıların sahasında. İran hiçbir zaman müzakerelerde pek hızlı olan bir taraf olmadı ve hala da öyleler. Saat (ABD Doğu Saati ile) 20.00'den önce İran'ın olumlu ya da olumsuz yanıt vereceğinden eminiz" ifadelerini kullanmıştı.

Vance, "Umarım doğru yanıtı verirler, çünkü biz gerçekten petrol ve gazın serbest bir şekilde aktığı bir dünya istiyoruz. İnsanların evlerini ısıtma ve soğutma giderlerini karşılayabildiği bir dünya. İnsanların işe gidip gelmeyi karşılayabildiği bir dünya. İran, ekonomik terör eylemlerine girişirse bu olmayacak" demişti.