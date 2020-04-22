İsviçre’den dünyayı heyecanlandıran haber

22 Nisan 2020 Çarşamba, 13:19

Dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce bilim adamı koronavirüsü aşısı için çalışırken, ilk müjdeli haber İsviçre'den geldi. Bern Üniversite Kliniği’nde görevli Bağışıklık Uzmanı Dr. Martin Bachmann, bu yıl herkese uygulanabilecek bir Kovid-19 aşısı geliştirdiklerini açıkladı.

SAĞLIK DENETİM MERKEZİ SWİSSMEDİC TARAFINDAN DA DOĞRULANDI



Bachmann'ın bu yöndeki çalışmaları ve açıklamaları Sağlık Denetim Merkezi Swissmedic tarafından da doğrulandı. Ancak çalışmaların daha sürdüğü vurgulandı. Bachmann, bu yıl ekim ayından itibaren ayının İsviçrelilere uygulanmasına başlanabileceğini duyururken, Swissmedic, “Bu konudaki takvim iyimser ancak tamamen de uydurma değil” açıklaması yaptı. Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Swissmedic sözcüsü Lukas Jaggi, “Durum acil olduğu için, bu konudaki onayın çıkmasının haftalar sonra olacağını söyleyebilirim. Ayları bulmaz” diye konuştu.

HAZİRAN AYINDA DENENECEK



Aşının ilk bölümünün haziran ayında deneneceği, yıl sonuna doğru da İsviçre makamlarının “geçici de olsa” onayının çıkabileceği hesaplanıyor. Aşının denemelerine küçük bir grup üzerinde başlandığı belirtilirken Bachmann, “Tüm tıbbi gereklilikleri uyguluyoruz. Sadece süreci hızlandırıyoruz” dedi. Aşının geliştirilmesi için üç aşamanın da hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

Bachmann, aşının sisteminin, rahim ağzı kanserine karşı uygulanan sistem ile Hepatit B, sarılık, hastalığına uygulanan aşı sistemi ile benzerlik göstereceğini, “vücuda verilecek parçacıkların, istilacı virüslerle savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini uyarıp güçlendireceğini” açıkladı.

TÜRK'ÜN KURDUĞU BIONTECH DE ÇALIŞIYOR

Almanya'da ise, Das Paul-Ehrlich-Enstitüsü'nün aşı çalışmaları sürüyor. Mainzli bir sağlık kuruluşu olan Biontech ile birlikte yapılan çalışmalara onay çıktı ve geliştirilen aşının sağlıklı insanlar üzerinde denenmesine onay verildi.

BioNTech CEO’su ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu (Kovid-19), küresel bir çaba gerektiren global bir salgın. Kovid-19 aşısı sunma çabamızı hızlandırabileceğimize inanıyoruz” demiş ve ABD'li bir ilaç devi ile de çalışmalara başlamıştı.

Kaynak: Sözcü