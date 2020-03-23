“İtalya benim mezarım”

23 Mart 2020 Pazartesi, 08:40

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü ve Galatasaray’ın eski çalıştırıcısı Roberto Mancini, koronavirüs salgını nedeniyle ülkesindeki son durum hakkında konuşurken, yakın arkadaşının ölüm haberini aldığını açıkladı.





"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM ÖLDÜ"





Roberto Mancini, "Jesi'de yaşayan ailem şu an iyi ama onlar için endişeliyim. Kız kardeşim telefon etti ve çocukluk arkadaşımın koronavirüsten dolayı öldüğünü söyledi. Beraber çocukken futbol oynardık, güzel günlerimiz olmuştu. Jesi'de bir yardım kuruluşunda çalışmıştı, iyi bir insandı." açıklamasını yaptı.

İtalya'da ölü sayısı 4 bini geçerken, sadece Lombardiya bölgesinde en z 3 bin kişinin öldüğü açıklandı. Son durumla ilgili konuşan Mancini, "Bergamo'dan tabutlarla çıkan askeri araçların konvoyu insanın boğazına bir yumruk gibi oturuyor. İnsanların yeterince yoğum bakım ünitesi olmadığı için ölmesi inanılmaz saçma bir şey. Kimse yer yüzündeki bu cehenneme hazır değildi." dedi.





"İTALYA'DAN AYRILMAYACAĞIM





55 yaşındaki teknik adam "Sağlık görevlilerimiz kahramanca bir iş yapıyor ve onlara sonsuz inancım var. Bu yüzden İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Benim mezarım İtalya'da" diye konuştu.