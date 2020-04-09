İtalya koronavirüs önlemlerinin hafifletilebileceği tarihi açıkladı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Perşembe günü BBC'ye verdiği demeçte, İtalya'nın, salgının yavaşlaması durumunda çok yakında bazı kısıtlamaları yavaş yavaş hafifletmeye başlayabileceğini söyledi.
BBC International'a konuşan Başbakan Conte, “Faaliyete devam edebilecek sektörleri belirlememiz gerekiyor. Bilim insanları bunu onaylarsa, bu ayın sonuna kadar bazı önlemleri gevşetmeye başlayabiliriz” dedi.
Ancak Conte, bu durumun güvenliği azaltamayacağını ve kısıtlamaların ancak kademeli olarak hafifletilebileceğinin altını çizdi.
EN ÇOK ETKİLENEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE
İtalya'da KOViD-19 salgınına bağlı ölümler Çarşamba günü 604'ten 542'ye düştü ve ülke genelinde toplam ölüm sayısı 17.669'a ulaştı.
Ülke çapında uygulanan karantina nedeniyle düşen ölüm sayıları umutları artırmış olsa da yeni vakaların sayısı Salı günü 3.039'dan 3.836'ya çıktı. İtalya 139.422 vaka ile ABD ve İspanya'nın ardından, dünya çapında salgından en çok etkilenen üçüncü ülke.
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