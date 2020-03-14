İtalya'da Koronavirüs nedeniyle 250 kişi daha hayatını kaybetti

14 Mart 2020 Cumartesi, 09:15

Dünyada Çin'den sonra Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da son 24 saatte 250 kişinin hayatını kaybetmesiyle bir günde yaşanan en çok ölüm vakası gerçekleşti. Toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, karantinaya altına alınan toplam vaka sayısının 15 bin 113'ten 17 bin 660'a yükseldiği belirtildi. Dünya genelinde ise Koronavirüs nedeniyle, 5 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de ise tespit edilen 5 Koronavirüs vakası bulunuyor.