İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 651 kişi arttı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi
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