İtalya'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 651 kişi arttı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2020 Pazar, 20:18

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