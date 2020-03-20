İtalya'da ordu sokağa çıkıyor

20 Mart 2020 Cuma, 18:54

Virüsün en çok yayıldığı ve en çok can aldığı kuzeydeki Lombardiya’nın merkezi Milano kentinde, bölge yönetiminin isteği, valiliğin onayıyla Milano caddelerinde daha önce terörle mücadele kapsamında görevlendirilen 114 askerin, karantina tedbirlerinin uygulanmasını da denetlemeye başladığı belirtildi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, hükümetten insanların sokağa çıkmaması konusunda daha sıkı tedbirler almasını isterken, dünkü talebine karşılık görevlendirilen 114 askerin az olduğunu vurguladı. Fontana, ordunun sokaklarda görev yapmasının caydırıcı bir etkisi olacağını söyledi.

ROMA SOKAKLARINDA KONTROLLER ARTTIRILDI

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümetin, şehir içi dolaşımı daha da kısıtlayan, ordunun caddelerde görev yapması dahil farklı önlemlerden oluşan yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduğu ifade edildi.

Başbakan Giuseppe Conte, 9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuş, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri, tüm spor müsabakalarını 3 Nisan’a kadar askıya almıştı.