İTO: 'Üç, beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap vericidir'

22 Nisan 2020 Çarşamba, 16:27

İstanbul Tabip Odası, (İTO) koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde krize neden olan maske dağıtımı hakkında açıklamada bulundu. İTO tarafından iktidara eleştirilerde bulunulan açıklamada, "Üç, beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap vericidir" dendi.



Yoğun pandemi mesaisi yürüten hastanelerin maske üretimi için kullanılmasının doğru olmadığının kayedildiği açıklamada, "Dünyanın başka ülkelerine kişisel koruyucu ekipman ve ilaç yardımı yapmak kuşkusuz halklar arası dayanışma açısından anlamlı, öte yandan da “siyaseten prestijli” bir iştir; ancak bunun için öncelikle sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, İTO'nın bazı önerilerine de yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Koronavirüs pandemisi ülkemizde bütün hızıyla devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının yanı sıra yurttaşlar da korunmak için maske kullanıyor; maske “satışı” ise herhangi bir yasal dayanağı olmadığı halde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “fiili olarak” yasaklandı. Önce PTT, daha sonra eczanelerden ücretsiz maske dağıtılacağı duyuruldu, ancak aradan geçen iki haftaya rağmen düzenli ve yeterli dağıtım yapılamıyor, eczanelerden maske alabilen yurttaşlar ise maskelerin kalitesizliğinden şikayet ediyor.

Üç, beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap vericidir.

Son olarak DA Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı “Tıbbi Maske İç İmkanlarla Üretim Kılavuzu”na göre Kamu hastanelerinin kendi ihtiyaçları için maske üretmeye başlatılacak olmaları stokların azaldığına göstermekte ve bu azalmanın yurtdışına yapılan yardımlar ve ihracattan kaynaklandığını düşündürtmektedir.

Devasa bir tekstil sektörüne sahip olan Türkiye’nin olanakları, sağlık çalışanlarının ve bütün vatandaşlarının maske ihtiyacını kolaylıkla karşılayabilmek için yeterli; doğru bir yönetimle “maske sorunu”nun rahatça çözümü mümkündür."

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

* Bugünlerde yoğun olarak Koronavirüs pandemisiyle mücadele yürüten hastanelerimizin maske üretimi ile uğraşması doğru değildir.

* Dünyanın başka ülkelerine kişisel koruyucu ekipman ve ilaç yardımı yapmak kuşkusuz halklar arası dayanışma açısından anlamlı, öte yandan da “siyaseten prestijli” bir iştir; ancak bunun için öncelikle sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

* Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişikliği yapılmalı, yurttaşlar ve sağlık çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketi pandemi sona erene kadar kurumca bedeli karşılanacak tıbbi malzemeler listesine alınabilir.

* Maskelerin kullanım süreleri vatandaşların yaşlarına ve hastalıklarına göre belirlenmeli, yurttaşlar T.C Kimlik Numaraları ile eczanelerden SGK medulla girişi yapılarak maskelerin de içinde yer aldığı paketlerini alabilirler. (Bu şekilde maske dağıtımı takip edilebilir.)

* Eczanelerin yeterli olmadığı koşullarda başta belediyeler olmak üzere diğer kamu kurumları devreye sokulabilir.