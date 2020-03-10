İYİ Parti'den istifa eden vekilin AKP'ye katılacağı iddia edildi
İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, AKP'ye katılacağı iddia edildi.
Tuba Vural Çokal'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine yarın grup toplantısında AKP'ye katılacağı iddia edildi.
İSTİFA ETMİŞTİ
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Muratpaşa ve Kepez ilçe başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterip partisinden istifa etmişti.
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