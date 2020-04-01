İYİ Partili Dervişoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı, kapıyı maaşınızla değil, 500 milyon dolarlık Katar uçağıyla açınız

01 Nisan 2020 Çarşamba, 12:53

“ANLAYIŞ ENFEKSİYONU”



Müsavat Dervişoğlu, koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlenen kampanyaya yönelik eleştirilerde bulundu. Dervişoğlu, yeni tip koronavirüs salgını kadar tehlikeli bir “anlayış enfeksiyonu” ile karşı karşıya kalındığını savundu.

"İKTİDAR ELİNİ VATANDAŞININ CEBİNE UZATTI"

Halkın iş ve aş kaygısı yaşadığını, gelecek nesiller için endişe duyulduğunu belirten Dervişoğlu, devleti yönetenlerin hayal kırıklığı yaşattığını öne sürdü:

Dünyanın birçok ülkesinde, iktidarlar vatandaşlarına rahat olmalarını salık verip, devlet olarak arkanızdayız derken, önceki gece duyduğumuz sözler bizlerde büyük bir hayal kırıklığı ve hüzne yol açtı. Hayal kırıklığı ve hüzünden kastım da milletimizin bu haklı beklentisine, devleti yönetenlerden aldığı cevaptır. Dünyanın hemen her ülkesinde devlet vatandaşına el uzatırken, Türkiye’yi yöneten iktidar elini vatandaşının cebine uzattı.

İYİ Partili Dervişoğlu, "Bayrağını iç çamaşırı yapıp giyebilen toplumlar devletlerinin desteğini alırken, kanını bayrağına renk yapan Türk Milleti’ne banka hesap numaraları verilip, onlardan destek istendi" sözleriyle koronavirüse karşı "Milli Dayanışma Kampanyası" düzenlenerek para toplanmasını eleştirdi. Devamında da, "500 milyon dolarlık uçağa binen, milyarlık saraylarda oturan sayın Cumhurbaşkanı, kıt kanat geçinen milletten para istedi" dedi.

Dervişoğlu, "Bakanlar Kurulu’ndan çıkan toplam bağışın 5 milyon lira olduğunu ballandıra ballandıra anlatırken, sarayının günlük harcamasının 5 milyon lira oluğunu unuttu. Milletin bazı borçlarını sadece 3 ay öteleyen Sayın Cumhurbaşkanı, kendi bağışını 7 maaş olarak açıklayıp, 7 taksit yapmayı da ihmal etmedi" ifdelerini kullandı.

"500 MİLYON DOLARLIK KATAR UÇAĞIYLA AÇINIZ"



"Sayın Cumhurbaşkanı, illa da bir kampanya açacaksanız, kapıyı maaşınızla değil, 500 milyon dolarlık Katar uçağıyla açınız. Bakın bütün bir kampanyada erişemeyeceğiniz bir rakamdan söz ediyoruz. 500 milyon dolar, 3.3 katrilyon lira eder. Her fırsatta, sarayınızdan uçaklarınıza, otomobillerinizden yazlıklarınıza kadar sahip olduğunuz her şeyin millete ait olduğunu söylüyorsunuz" diyen Dervişoğlu, bütün ülkelerin kendi vatandaşlarına destek olmak için hesap numarası istediğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ise vatandaşına para yatırsın diye IBAN numarası veren bir devlet haline getirildiğini savundu.

Yaşananları "tarihi bir ayıp olarak değerlendiren Müsavat Dervişoğlu, Türk milletinin dayanışma ruhunun, ezelden ebede ayakta kalacağını ve bugünlerin unutulmyacağını da sözlerine ekledi.