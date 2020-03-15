İYİ Partili vekil ile Kızılay Başkanı arasında 'umre' polemiği

15 Mart 2020 Pazar, 16:23

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, umreden dönen vatandaşların karantinaya alınmasına ilişkin hadis paylaşınca İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartıştı.

Kızılay Başkanı Kınık Twitter hesbından yaptığı açıklamada, "Karantina Efendimizin emridir. Umre dönüşü 14 gün ziyaretçi kabul etmeyelim, evden çıkmayalım. “Şayet bir yerde taun (bulaşıcı hastalık) olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Sizin bulunduğunuz bir yerde meydana gelmiş ise oradan da ayrılıp çıkmayın." (Hadis-i Şerif)" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Yine görevinizi yapmadınız. Din ile devlet işlerini birbirine karıştırmasaydınız zaten bunlar başımıza gelmezdi. Hadisi imamlar anlatır, sen karantinaya lojistik destek vermekle görevlisin. Madem makamına yapıştın işini yap kardeşim" karşılığını verdi.

Bu tepki üzerine twitter üzerinden şu tartışma yaşandı:

-Kınık: Sayın Çıray, Devletimize bu küresel pandemi ile mücadelede destek oluyoruz. Herşey bilimsel ve planlı olarak devam ediyor. Biz domuz gribi, Zika, SARS, MERS, kuş gribi norovirüs salgınlarında da benzer tedbirler alıp destek verdik. İfadeleriniz hekime yakışır nezakette olmalı.

-Çıray: Sn Kınık, "Sen"i kurumu için kullandım. Kabalık yapmak gibi bir niyetim yok. Ben de sizin bir imam gibi değil bir hekim gibi açıklama yapmanızı beklerdim. Salgınla mücadeleyi bildiğimi bilirsiniz. Umre ve Cuma namazı olayı bilimsel değil, siyasidir Eleştirilerimin arkasındayım.