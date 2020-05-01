İyidil krizinde takipsizlik
15 Temmuz’da darbeye teşebbüs iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Metin İyidil’in 14 Ocak 2020’de istinaf tarafından beraat ettirilip tahliye edilmesi Ankara’da krize neden olmuştu.
İstinaf savcılığının itirazı üzerine İyidil hakkında ertesi gün yakalama kararı çıkarılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, iş insanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir’in dayısı olan İyidil’in bulunmaması üzerine polis, yakınlarının evinde arama yapmıştı.
Bu süreçte Batuhan Özdemir, eşi Eda Aslı Özdemir ile avukatı Abdullah Kaya 16 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.
Batuhan Özdemir’in verdiği bilgi doğrultusunda İyidil, Eda Özdemir’in annesinin evinde yakalandı ve tutuklandı. Gözaltına alınan üç isim ise serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Yunus Bilir, üç isim hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, beraat ve tahliye kararı verilen İyidil hakkında daha sonra çıkarılan yakalama kararından şüphelilerin haberdar olmamalarının doğal olduğu belirtildi.
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