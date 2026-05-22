Bilgi Üniversitesi neden kapandı? Bilgi Üniversitesi'nin sahibi kim? Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ne olacak?

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 22 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile resmen kapatıldı. Geçtiğimiz aylarda yönetimine kayyım atanan üniversitenin faaliyet izninin tamamen kaldırılması, hem akademik camiada hem de öğrenciler arasında büyük yankı uyandırdı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPANDI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyetlerinin durdurulmasına giden süreç, 2025 yılının son aylarında başladı. Eylül 2025'te, üniversiteyi bünyesinde barındıran şirketin bağlı olduğu Can Holding'e yönelik kapsamlı bir adli operasyon düzenlendi. "Suç örgütü kurmak", "kara para aklama" ve "dolandırıcılık" gibi iddialarla yürütülen soruşturmalar kapsamında holdinge ait 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

Bu adli sürecin bir yansıması olarak, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla üniversitenin bağlı olduğu vakfın mütevelli heyeti görevden uzaklaştırıldı ve kurumu yönetmek üzere bir kayyım heyeti atandı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NİN SAHİBİ KİM?

7 Haziran 1996 tarihinde Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sivil bir girişim olarak kurulan üniversite, uzun yıllar bu yapıyla Türkiye yükseköğretiminde yer aldı.

Ancak kurum, 2019 yılında Can Holding tarafından devralındı. Üniversitenin idari yönetimi Doğa Bilgi Okulları İşletmeciliği üzerinden yürütülmeye başlandı. 2025 yılındaki TMSF el koyma kararlarına kadar Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren üniversite, son aylarında devlet tarafından atanan kayyım heyeti tarafından idare ediliyordu.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE NE OLACAK?

Kapanma kararının ardından en büyük endişeyi 20 bini aşkın mevcut öğrenci yaşadı. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) mevzuatı, vakıf üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması durumunda öğrencilerin mağduriyetini önleyecek net bir 'garantör üniversite' mekanizmasına sahip.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, Resmi garantör okul olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek.

Üniversite, bugün 20 bini aşkın öğrencisi ve 70 binden fazla mezunu olduğunu söylüyor.

Bilgi'nin internet sitesine göre, üniversite, sekiz fakültesi, üç enstitüsü ve üç meslek yüksekokulunda lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 150'yi aşkın program sağlıyordu.