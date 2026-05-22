Son dakika... 'Mutlak butlan' kararının ardından ilk hamle: Kemal Kılıçdaroğlu, üç avukatı azletti!

22.05.2026 11:31:00
Sarp Sağkal
Son dakika haberi... CHP’de mahkemeyle göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk hamlesi, partinin üç avukatını görevden almak oldu. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti. Karara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Çağlar Çağlayan, sabah saat 08.30 itibarıyla görevden alındığının kendisine tebliğ edildiğini söyledi.
"KARAR SABAH SAATLERİNDE TEBLİĞ EDİLDİ"

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Çağlayan, sabah saat 08.30 itibarıyla görevden alındığının kendisine tebliğ edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yetkisi olup olmadığına ilişkin konuşan Çağlayan “Böyle bir yetkisi olduğunu düşünüyor demek ki. Avukat olarak azilnameyle ilişiğimizi kesti dedi.

Kılıçdaroğlu’nun disiplin süreci işletip işletemeyeceğine de değinen ÇağlayanMahkeme kendince bir Yüksek Disiplin Kurulu da kurdu. Bunlar işleyecek mi göreceğiz. Bu süreçte her şey zamanla belli olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çağlayan, kurultayla ilgili kararlar hakkında hem Yargıtay’a hem YSK’ye gerekli itirazları yaptıklarını belirtti. 

Mutlak butlan ile dönmüştü... CHP'de Kılıçdaroğlu tarafı nasıl bir yol izleyecek? CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi “arınarak kurultaya götürmek istediği” belirtiliyor. Kılıçdaroğlu tarafı “Partiyi bu hale biz getirmedik ama kafa kafaya verilerek bir çıkış oluşturulabilir” diyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 yıllık komşusundan 'mutlak butlan' açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 yıldır komşuluk yaptığını ve CHP'li olduğunu belirten yurttaş, "Ben bir komşusu olarak bu mutlak kararını tasvip etmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 yıllık komşuyum. Partinin üyesiyim" dedi.
Fatih Altaylı'dan 'mutlak butlan' iddiası: 'Ali Mahir Başarır'ın anlattığına göre Ömer Çelik'in bile haberi yokmuş' CHP hakkında verilen "mutlak butlan" kararı, siyaset gündemini sarstı. Ankara'da kulisler hareketlenirken; gazeteci Fatih Altaylı, CHP'li Ali Mahir Başarır ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Başarır'a göre, mutlak butlan kararından AKP'li Ömer Çelik'in bile haberi yoktu.