Son dakika... 'Mutlak butlan' kararının ardından ilk hamle: Kemal Kılıçdaroğlu, üç avukatı azletti!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah itibarıyla parti avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş'ı görevden aldı.

"KARAR SABAH SAATLERİNDE TEBLİĞ EDİLDİ"

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Çağlayan, sabah saat 08.30 itibarıyla görevden alındığının kendisine tebliğ edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun böyle bir yetkisi olup olmadığına ilişkin konuşan Çağlayan “Böyle bir yetkisi olduğunu düşünüyor demek ki. Avukat olarak azilnameyle ilişiğimizi kesti” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun disiplin süreci işletip işletemeyeceğine de değinen Çağlayan “Mahkeme kendince bir Yüksek Disiplin Kurulu da kurdu. Bunlar işleyecek mi göreceğiz. Bu süreçte her şey zamanla belli olacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çağlayan, kurultayla ilgili kararlar hakkında hem Yargıtay’a hem YSK’ye gerekli itirazları yaptıklarını belirtti.