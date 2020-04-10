İyileşen koronavirüs hastaları yeniden pozitif çıktı

10 Nisan 2020 Cuma, 16:51

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) müdürü Jeong Eun-kyeong, hastaların yeniden virüs kapması yerine, virüsün kurtulan hastalarda yeniden etkinlik kazanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Kim ayrıca hastaların yeniden enfekte olmaktan ziyade büyük olasılıkla hastalıklarının “nüksettiğini” ifade etti.

YAYGIN BİR GERÇEĞİ DEĞİŞTİREBİLİR

Güney Koreli sağlık yetkilileri, bu alışılmadık durumun arkasında neyin olduğunun belirsiz olduğunu ve epidemiyolojik araştırmaların halihazırda devam ettiğini söyledi.

Reuters'a göre, insanların yeniden enfekte olma olasılığı uluslararası bir endişe kaynağı, zira birçok ülke, enfekte olmuş insanların, pandeminin yeniden ortaya çıkmasını önlemeyecek şekilde bağışıklık geliştireceğini umuyor.

HÜKÜMETLER ÇÖZÜM BULMALI

Diğer uzmanlar ise test sonuçlarının hatalı olabileceğini veya virüs kalıntılarının halihazırda hastaların sistemlerinde var olabileceğini, ancak enfekte olan kişi veya başkaları için bulaşıcı veya tehlikeli olmayabileceğini söyledi.

Hallym Üniversitesi Sacred Heart Hastanesi'nde akciğer profesörü olan Jung Ki-suck “Farklı yorumlar ve birçok değişken var. Hükümetin bu değişkenlerin her biri için cevap bulması gerekiyor” dedi.