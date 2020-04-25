İzlanda’da korona salgını bitti
Avrupa'nın en uzak ülkesi, Grönland yakınlarındaki İzlanda’da, son 24 saatte ilk kez hiç bir Koronavirüsü hastasına rastlanmadı.
Yaklaşık 365 bin kişinin yaşadığı, İzlanda'da, şu ana kadar 1789 Koronavirüsü vakasına rastlandı. Bunlardan 1542'si iyileşti. Şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.
AVRUPA’DA DEĞİL AMA AVRUPALI
Son beş günde sadece 14 Koronavirüs hastası olduğu belirlenirken, son 24 saatte hiç kimsede virüs tespit edilemedi.
Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan, AB üyesi olmayan ancak Avrupalı sayılan ülke, böylece koronavirüsü bitiren ilk Avrupa ülkesi olma unvanını da aldı.
İzlanda'da nüfus oldukça seyrek ve en büyük kenti, dünyanın en kuzey başkenti sayılan Rejkjavik.
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