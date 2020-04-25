İzmir Büyükşehir Belediyesi iftar paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 10:10

Başkan Tunç Soyer sözlerine şöyle devam etti: “İki kişilik iftar menüleri hazırladık. Böylece 50 tane sipariş veriyorsanız, 100 kişi için iftar sofrası kurmuş oluyorsunuz. Ramazan ayı da böylece bereketi ile gelmiş olur ve büyür diye düşünüyoruz. O nedenle tüm İzmirlileri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için iftar sofrası kurmaya davet ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin uygulama kapsamında kuryelik vazifesi üstlendiğini anımsatan Başkan Soyer, “Sipariş verildiği anda onu en çok ihtiyacı olan sofralara, evlere ulaştırmak da bizim görevimiz olacak. Biz de bunu tüm kadromuzla, tüm araçlarımız ve personelimiz ile birlikte yapacağız” diye konuştu. Başkan Soyer, salgın başlamadan önce ciddi bir ekonomik krizden bahsedildiğini hatırlatarak “Bundan sonra da işsizliğin arttığını, katlandığını göreceğiz. Ekonomik daralma gerçekten hepimizin canını yakacak. İşte o günleri, bu salgın sonrası ekonomik krizi atlatabilmek için dayanışmayı büyütmemiz lazım. Daha çok el ele vermemiz lazım. O günleri eğer az hasarla atmak istiyorsak dayanışmadan başka çaremiz yok” dedi.

İLK DAĞITIM KARABAĞLAR'DA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri iftar paketlerini dağıtmaya bugün Karabağlar’dan başladı. İftar menüsü alan yurttaşlardan biri “Bizim hiç bir gelirimiz yok. Bunu getirdiği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi. Yine destek olunan bir İzmirli “Bizim maddi durumumuz pek iyi değil. Bu tür yardımlar bizi ayakta tutuyor” diye konuştu. Paket dağıtılan bir kadın da “Allah razı olsun. Evimiz kira, gelirimiz yok. Teşekkür ederiz” dedi.

BAĞIŞ YAPILABİLİR

Koronavirüs salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışması kapsamında İzmirliler Bizİzmir dijital platformları üzerinden iftar yemeği paketlerini satın alarak dayanışmaya katılabilir.