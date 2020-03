İzmir Büyükşehir kadın şoför sayısını arttırıyor

06 Mart 2020 Cuma, 16:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarına hizmet veren Araç Sevk Amirliği’ndeki kadın şoför sayısı sekizi buldu. ESHOT otobüslerini kullanan kadın şoför sayısı 28’e, metro ve tramvayda çalışan kadın sürücü sayısı ise 18’e ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın şoför alımını sürdüreceğini belirtti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Araç Sevk Amirliği’nde işbaşı yapan kadın şoförler işlerinden memnun olduklarını dile getiriyor. Şoför Hülya Demir araç kullanmayı çok sevdiğini ve şoförlüğün çocukluk hayali olduğunu söyleyerek deneyimini, “Belediyede kadın şoför gören önce şaşırıyor ama sonra çok güzel tepkiler veriyor” sözleriyle anlatıyor.

Şoför Sibel Koçan şoförlüğün baba mesleği olduğunu vurguluyor. Bu işi kadınların da yaptığını göstermekten mutluluk duyduğunu söyleyen Koçan, “Toplu ulaşımda ve belediyede kadın şoförlerin görev alması Başkanımız Tunç Soyer’in projesiydi. Biz de göreve başlayarak bu projeye katkı koymuş olduk” dedi.



Büyükşehir’de çalışan kadın şoförlerden Özgür Hünder ise “Toplumda kadınların her alanda olması gerektiğine inanan bir insanım. Bu işi yaparak topluma iyi bir örnek teşkil ettiğimize inanıyorum” diyor.



Şoför Pınar Özsoy toplumdaki “kadın her işi yapamaz” algısını yıkmakta öncü olduklarını söyleyerek, “Araç kullanmak dikkatli olmayı gerektiriyor. Kadın olsun erkek olsun dikkatli olduktan sonra herkesin güzel araç kullanacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Uygulamadan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanları da memnun. Belediye personeli Feyza Girgin kadınların başaramayacağı işin olmadığını vurguladı. Kadın şoförler hakkında görüşlerini aldığımız Girgin, “Gayet güzel, keyifli, mutlu bir şekilde yolculuk yapıyoruz sayelerinde. Bu uygulamanın topluma örnek olacağını, kız çocukları olan ailelerinin de kadın şoförleri gördükçe kız çocuklarını bu alanlara yönlendireceğini düşünüyorum” dedi.



Belediye personeli Şekip Gündüzcü de uygulamanın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyleyerek, “Kadınların toplumun her alanında olması gerektiğine inanıyorum. Bu uygulamanın benim yaşadığım şehirde ve hatta çalıştığım kurumda olması beni ayrıca gururlandırdı” diye konuştu.