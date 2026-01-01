Altın fiyatları 2026 yılında ne kadar olacak? Dev bankalar tahminlerini güncelledi!

Altın fiyatları, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performanslarından birini kaydetti. Jeopolitik risklerin artmasıyla güvenli liman talebinin güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimleri, değerli metalleri destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

Bu yükseliş, yatırımcıların altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelmesine yol açarken, merkez bankalarının uzun süredir devam eden alımlarının da hız kazandığı görüldü.

Altının fiyatı yıl genelinde yaklaşık yüzde 63 artış gösterdi. Eylül ayında, 45 yıl önceki enflasyona göre düzeltilmiş zirvesini aşan altın, ekim ayı başında 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

GÜMÜŞ ALTINI SOLLADI

Gümüş fiyatları ise yılı yüzde 140’ı aşan bir artışla tamamladı. Bu yükselişte spekülatif alımların yanı sıra sanayi talebindeki artış ve arz sıkışıklığı etkili oldu.

Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti John Reade, piyasadaki görünümü şu sözlerle değerlendirdi:

Kariyerim boyunca böyle bir tablo görmedim. Hem ulaşılan rekor sayısı hem de altının beklentilerin çok üzerinde bir performans sergilemesi açısından eşi benzeri yok.

2026’DA ALTIN NASIL SEYREDECEK?

2025’te üst üste rekorlar kıran altın fiyatlarının 2026 yılında nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu. Analistlere göre mevcut koşulların devam etmesi halinde altındaki yükseliş eğilimi sürebilir.

DEV BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

JP MORGAN

J.P. Morgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, altın fiyatlarındaki yükselişin doğrusal olmayacağını ancak temel eğilimlerin gücünü koruduğunu ifade etti. Kaneva, resmi rezervler ve yatırımcı portföylerinde altına yönelimin sürdüğünü belirterek, 2026 yılının sonunda ons fiyatının 5 bin dolara yaklaşabileceğini söyledi.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs, yayımladığı notta temel senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4 bin 900 dolara yükseleceğini öngördü. Banka, özel yatırımcılardan gelebilecek daha geniş kapsamlı çeşitlendirme talebinin bu tahmin için yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley, 2026 yılında altın fiyatlarındaki artışın daha sınırlı olabileceğini öngördü. Banka, merkez bankaları ve ETF alımlarında azalma beklendiğini, buna karşın faiz indirimleri ve zayıflayan doların fiyatları destekleyeceğini ifade etti. Morgan Stanley, 2026’nın dördüncü çeyreğinde ons fiyatının 4 bin 800 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

UBS

UBS, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 Mart, Haziran ve Eylül ayları için ons başına 5 bin dolar hedef belirledi. Bu tahmin, önceki 4 bin 500 dolarlık beklentiye kıyasla dikkat çekici bir artış olarak öne çıktı. UBS, 2026’nın son çeyreğinde ise fiyatlarda sınırlı bir düzeltme olabileceğini, ons fiyatının 4 bin 800 dolar seviyelerine gerileyebileceğini öngördü.

BOFA VE HSBC

Bank of America, altının 2026 yılında ons başına 5 bin dolara ulaşabileceğini ve ortalama fiyatın 4 bin dolar civarında olacağını öngördü. HSBC analistleri ise elverişli makroekonomik koşullar altında altının 2026’da 5 bin dolar seviyesini görebileceğini belirtti.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, altındaki yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

Altındaki yükselişte birkaç faktör rol oynamaktadır. Bunlar ABD faiz indirim beklentileri, jeopolitik riskler, Fed'in bağımsızlığına yönelik tehditler, küresel mali koşullar ve ABD'nin ticaret politikasıdır

Rodda, altındaki hareketlerin politikalarla bağlantılı olduğunu vurgulayarak, "Yatırımcılar, enflasyonun hedeflerin üzerinde olduğu ve genişlemeci maliye politikasının uygulandığı bir dönemde, yaklaşan Fed faiz indirimlerine tepki gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. Rodda’ya göre, teknik göstergeler aşırı alım sinyali verse bile altın için temel göstergeler yükseliş yönlü seyrediyor.

KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer ise merkez bankalarının altına yöneliminin sürdüğüne dikkat çekerek, "Merkez bankaları, dolardan uzaklaşarak çeşitlendirme amacıyla altın satın almaya devam ediyor" dedi. Waterer, Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerin sürmesi nedeniyle altının yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu ifade etti.