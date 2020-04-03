İzmir Büyükşehir sağlık emekçileri için yurt kiraladı, AKP'li rektör istemedi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanların zor durumda kalmaması için yurt kiraladı. AKP'li eski milletvekili Nükhet Hotar'ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, yazılı açıklama yaparak yurt tahsisini reddetti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının konaklaması için, Balçova'da bir yurt ve oteli kiralayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile diğer hastanelere tahsis etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, tahsis edilen binayı, 'ihtiyacımız yok' diyerek reddetti. Rektörlükten yapılan yazılı açıklama "Sağlık çalışanlarımız ihtiyaçları kendi imkanlarımız tarafından koordineli olarak sağlanılmaktadır ve eksiklik bulunmamaktadır. Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere başka bir kurumdan konaklama talebimiz olmamıştır" denildi.
CHP'Lİ POLAT'TAN TEPKİ
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaptığı açıklama ile rektörlüğün kararına tepki göstererek “Militanlık yapmayın” dedi. Polat, açıklamasında "Üniversitenin yaptığı bu açıklama son derece talihsizdir. Sadece alkışlamakla yetinmeyerek çocuklarına virüs taşımak istemeyen sağlık çalışanları için yaptıklarınıza minnettarız. Militanlık yapmak yerine vatandaşın iyiliği için yapılan hizmetleri alkışlayın" ifadelerini kullandı.
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