İzmir Büyükşehir sağlık emekçileri için yurt kiraladı, AKP'li rektör istemedi

03 Nisan 2020 Cuma, 14:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının konaklaması için, Balçova'da bir yurt ve oteli kiralayarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ile diğer hastanelere tahsis etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, tahsis edilen binayı, 'ihtiyacımız yok' diyerek reddetti. Rektörlükten yapılan yazılı açıklama "Sağlık çalışanlarımız ihtiyaçları kendi imkanlarımız tarafından koordineli olarak sağlanılmaktadır ve eksiklik bulunmamaktadır. Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere başka bir kurumdan konaklama talebimiz olmamıştır" denildi.

CHP'Lİ POLAT'TAN TEPKİ

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yaptığı açıklama ile rektörlüğün kararına tepki göstererek “Militanlık yapmayın” dedi. Polat, açıklamasında "Üniversitenin yaptığı bu açıklama son derece talihsizdir. Sadece alkışlamakla yetinmeyerek çocuklarına virüs taşımak istemeyen sağlık çalışanları için yaptıklarınıza minnettarız. Militanlık yapmak yerine vatandaşın iyiliği için yapılan hizmetleri alkışlayın" ifadelerini kullandı.