İzmir ve Aydın'da karantina ve sahra hastaneleri için hazırlık

27 Mart 2020 Cuma, 21:58

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir oteli karantina hastanesi, iki spor salonunu sahra hadtanesi olarak kullanılacak alt yapıyı hazırladıklarını açıkladı. Çalışmaları Twitter hesabından açıklayan Başkan Çerçioğlu, “Gün dayanışma, gün destek günü. Sağlık sisteminde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla; Zincirli Han Otelimizi karantina hastanesi, 2 adet spor salonumuzu sahra hastanesi olarak kullanmak üzere altyapılarını hazırladık.” dedi.

Çerçioğlu, sosyal mesafeyi koruma çağrısını yineleyerek “Biz buradayız, siz de lütfen #EvdeKal'ın.” İfadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER: OLUMSUZ TABLO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanu Tunç Soyer, Twitter'dan yaptığı açıklamada hastaneler dışında, hasta bakımının zorunlu olmasına yönelik her türlü hazırlığı yapıklarını belirtererek, "Sağlık Bakanımızın son açıklamalarına göre korona virüsün olumsuz tablosu yurt genelinde giderek ağırlaşıyor. Gaziemir Fuarizmir'de 110 bin, Kültürpark'ta 23 bin metrekare, iklimlendirmeli kapalı alanı Sağlık Bakanlığımızın kullanımına tahsis için harekete geçtik. Umarım hiç ihtiyaç duyulmaz. Bunların önlem olduğunu bir kez daha hatırlatarak, İzmirlileri evde kalmaya davet ediyorum." dedi.





