İzmir'de berber ve kuaförler hazır
İzmir'de, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda yarın yeniden açılacak berber ve kuaförlere hijyen desteği sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, tüm berber ve kuaför salonlarını salgın süresince belli aralıklarla dezenfekte edecek.
İzmir'de yarın açılacak berber ve kuaförler için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yerel yönetimler hijyen çalışmalarını tamamladı. Konak, Karabağlar, Çiğli, Buca, Kemalpaşa, Ödemiş, Menderes belediyeleri ilçelerindeki salonları dezenfekte ederek yarınki açılışa hazırladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube müdürlüğü ekipleri il genelinde tüm berber ve kuaför salonlarını salgın süresinde ücretsiz dezenfekte edecek.
Ekipler her ilçede 11 Mayıs Pazartesi günü sabah 08.00’den itibaren dezenfeksiyon çalışmalarına başlayacak. Dezenfeksiyon çalışmaları belirli aralıklarla devam edecek.
İzmir'de büyükşehir belediyesi ver ilçe belediyeleri salgınına karşı toplu ulaşım araçları, sağlık kuruluşları, karakollar gibi kamuya açık olan alanları ve kentin yoğun noktalarını düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
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