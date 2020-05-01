İzmir'de kısa film yarışması için başvurular başladı

01 Mayıs 2020 Cuma, 13:40

İzmir Vakfı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle oluşturduğu İzmir Sinema Ofisi, küresel salgın nedeniyle ç ;oğunluğun eve kapandığı bu günlerde sinema sevgisini pekiştirmek amacıyla “2 Oda 1 Kısa” adıyla kısa film yarışması düzenliyor. Salgın sürecinde evde yaşamı konu alan yarışmaya Nisan 2020’den itibaren çekilen ve 15 dakikayı geçmeyen filmlerle başvurulabilir. Herhangi bir tür sınırlamasının olmadığı yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Mayıs 2020.

Başvurular İzmir Sinema Ofisi’nin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarındaki form aracılığıyla yapılabiliyor. Forma doğrudan buradan da ulaşılabiliyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİTİM

İzmir Sinema Ofisi kamera kullanımı, senaryo ve kurgu gibi konulardan sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla eğitim programları da düzenleyecek. Türkiye’den alanında uzman yönetmen, oyuncu ve senaristler tek mekânda film çekmek üzerine görüşlerini anlatacak. Dereceye giren filmlerin yönetmenleri İzmir Kısa Film Festivali’ne akredite olabilecek ve filmleri gösterim programında yer alacak.

En iyi film ödülü alan yönetmen ise bir sonraki filminde yararlanmak üzere Canon C200 kamera setini ücretsiz kullanabilecek. Sponsor firmaların da sürpriz hediyeleri olacak.