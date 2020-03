İzmir'de nakliyeciler sitesine girişler engellendi

31 Mart 2020 Salı, 14:08

Amacın insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeyi korumak olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Nakliyeciler sitemiz, İzmir’i Türkiye’nin her köşesine bağlayan, her türlü sanayi ya da tarımsal ürünün nakliyesinin çalıştığı bir borsadır. Buradaki canlılık ve hareketlilik, ticari yaşamdaki hareketliliğinde bir göstergesidir. Ancak Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bulaşma riskini azaltmak, ülke genelinde her yere giden kamyoncularımızı korumak tedbirler almak zorunlu hale geldi. Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte aldığımız tedbirler, en başta kamyoncularımızı sonra da tüm insanımızı korumaya yöneliktir” dedi.