İzmir'de nakliyeciler sitesine girişler engellendi
İzmir'de koronovirüs salgınının yayılmasını engelleme çalışmaları çerçevesinde Kara Nakliyecileri Sitesi’ne, girişlere kısıtlamalar geldi. Türkiye’nin pek çok yerinden kamyoncunun yük almak için geldiği Kara Nakliyecileri Sitesi’nde oluşan yoğun kalabalığı engellemek amacıyla site içinde en fazla 10 kişi olacak şekilde giriş kısıtlandı, ateş ölçümü yapıldı ve maske dağıtıldı.
Amacın insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde sosyal mesafeyi korumak olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Nakliyeciler sitemiz, İzmir’i Türkiye’nin her köşesine bağlayan, her türlü sanayi ya da tarımsal ürünün nakliyesinin çalıştığı bir borsadır. Buradaki canlılık ve hareketlilik, ticari yaşamdaki hareketliliğinde bir göstergesidir. Ancak Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde bulaşma riskini azaltmak, ülke genelinde her yere giden kamyoncularımızı korumak tedbirler almak zorunlu hale geldi. Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte aldığımız tedbirler, en başta kamyoncularımızı sonra da tüm insanımızı korumaya yöneliktir” dedi.
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