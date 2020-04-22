İzmir'de online 23 Nisan coşkusu

22 Nisan 2020 Çarşamba, 10:41

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, korona virüs salgını ve salgınla mücadele kapsamında ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlarda yapılamayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. yıl coşkusunu evlere taşımak için etkinliklerinin hepsini İzmirTube ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tüm sosyal medya hesaplarından eşzamanlı yayınlanacak.

Etkinlik takvimi şu şekilde belirlendi:

22 Nisan Çarşamba

09.30 Çocuklar İçin Masal Saati

10.00 Bando Şehir Turu

12.00 Çocuklar İçin Sihirbaz Gösterisi

14.00 Atatürk ve İnsan Hakları Beyannamesi

15.00 İZDENİZ Gemilerinin Körfez'den Halkı Selamlaması

18.00 İZELMAN Öykü Yarışması Ödül Töreni

21.30 Arabalı Vapurda Haluk Levent Konseri

23 Nisan Perşembe

10.00 Sanatçılardan 100. Yıl Kutlama Mesajları

10.00-13.00 Tunç Soyer Şehir Turu

15.00 İzmir'den Dünyaya Barış, Sevgi ve Özgürlük Konseri

17.00 Zülfü ve Ferhat Livaneli ile 100. Yıl Milli Egemenlik Söyleşisi

18.30 Çocuklarla Pencereler Renkleniyor CO-LORFULLY'20

20.59 Işıkları Aç-Kapa

21.00 Balkonlarda