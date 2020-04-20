İzmir’deki kapalı cezaevinde Kovid-19 vakası: 62 mahkum izole edildi
İzmir'de Buca cezaevinde bir tutuklunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını, aynı koğuşta hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlünün hastanelerde izole edildiği açıklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu H.A.'ya yapılan yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
62 TUTUKLU İZOLE EDİLDİ
Yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan H.A'nın 13 Nisan'da sağlık sorunları şikayetiyle sağlık kurumuna sevk edildiği ve H.A'ya uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
H.A'nın tedavi altına alındığı ifade edilirken, H.A'nın da kaldığı, adli suçluların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlülerden hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlünün hastanelerde izole edildiği bildirildi.
3 MAHKUM HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 13 Nisan’da açık cezaevlerinde üç mahkumun corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Kapalı cezaevinde vaka görülmediğini söyleyen Gül 14 pozitif vakanın da tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.
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