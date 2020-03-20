İzmir'deki meslek örgütü ve sendikalardan hükümete 11 maddelik çağrı

20 Mart 2020 Cuma, 17:06

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Barosu, İzmir TABİP Odası, KESK İzmir Şubeleri, Platformu ve TMMOB İzmir İl Koordinasyon kurulu ortak bir açıklama yaparak hükümete 11 maddelik acil önlem çağrısında bulundu.

Açıklama, şu ifadelere yer verildi:

“Artık bir kitle imha silahı gibi işlev gören koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Dünya genelinde farklı ülkelerde yaşananlara baktığımızda konunun belirsizliğini koruduğunu görebiliriz. Bu süreçte ülkemizde şimdiye kadar yaşananlara baktığımızda ise sürecin doğru yürütüldüğüne ve yeterli önlem alındığına dair kaygılarımız artmaktadır. Çin’de ve ardından İran’da başlayan salgın krizinin hemen başında bu ülkelerle irtibatın kesilmemesi, umreye gideceklere izin verilmesi ve dönüşlerinde kesin bir karantina uygulaması yapılamaması, enfekte olan hasta sayılarının şeffaf olarak toplumla paylaşılamaması, zaten yerlerde sürünmekte olan hükümete yönelik güveni iyice yok etmiştir. Hükümetin verdiği bilgilere güvenmeyen halk, doğru bilgi almak için sosyal medyaya yüklendiğinde konu daha da karışık hale gelmiş; yanlış, kasıtlı, teyit edilemiş bilgiler ortamı kaosa sürüklemiş, vatandaşın panik yapmasına neden olmuştur. Cumhurbaşkanı’nın son yaptığı açıklamalar toplumda güveni tesis etmemiş, tam tersine sadece sermayeye güven veren, çalışanı, işsizi, esnafı, kriz mağdurlarını, yoksulu yok sayan bu tedbirler devlete olan güvene de son noktayı koymuştur."

11 MADDELİK ÇAĞRI

1. Bu süreçte görülmüştür ki; bilime, eğitime ve sağlığa daha fazla değer verilmelidir

2. Ülke acilen karantina altına alınmalı, çalışanlara ücretli izin verilmelidir.

3. 60 yaş ve yukarısı yurttaşların sokağa çıkmaları engellenmeli, onların gıda ve sağlığa erişimleri kamu kaynakları ile karşılanmalıdır.

4. Alt gelir gruplarının temel gıda ve hijyen maddelerine erişimi için kamu kaynaklarına başvurulmalıdır.

5. Yoğun kalabalıkların bir arada bulunduğu mülteci geri gönderme merkezlerinde gerekli tedbirler maksimum düzeyde alınmalı.

6. İşsizlik maaşının süresi uzatılmalı, salgın sürecinde işsizlik maaşı kesilecek olan çalışmayan uurttaşlara bu maaş verilmeye devam edilmelidir.

7. Bu süreçte vatandaşların sağlığa erişimi ücretsiz olmalıdır.

8. Salgın sürecinde ihtiyaç halinde, özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmelidir.

9. Salgın açısından büyük risk taşıyan cezaevlerinden ilk aşamada basit suçlardan tutuklu ve hükümlü olarak bulunanlar ile siyasi tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılmalıdır.

10. Yerellerde, il bazında Belediyelerin önderliğinde STK, meslek odası ve sendika temsilcilerini de içinde yer aldığı kriz masaları kurulmalıdır.

11. Önümüzde kötü örnek oluşturan ülkelerde yaşananlar da dikkate alınarak olası en kötü senaryoya göre eylem planları hazırlanmalı.