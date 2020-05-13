İzmirliler tedbiri elden bırakmadı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü verilerine göre, “yeni normal” sürecinin başladığı 11 Mayıs haftasında, ilk iki günün otobüse biniş değerleri, geçen haftanın aynı dönemine göre ortalama yüzde 14 arttı. Tablonun memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, İzmirlilere teşekkür etti, “tedbire devam” mesajı verdi.
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