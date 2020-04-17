Jandarmadan cips isteyen çocuk: Yasal hakkım

17 Nisan 2020 Cuma, 14:06

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı de Kalafat köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca canı cips, kola, çikolata, sakız ve çekirdek çekti. Bunun üzerine evden çıkmayan ve yasalara uyan 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, ‘yasal hakkım’ diyerek köy muhtarını ve jandarma ekiplerini aradı.

Çocuğun talebini alan köy muhtarı ve jandarma ekipleri, çocuğun isteklerini alarak köydeki evine kadar bıraktı. İstedikleri çerezlerinin alındığını gören Bekir Ahmet Koç, görevlilere teşekkür ederek yasalara uyduğunu söyledi.



“YASALARA UYDUM VE DIŞARI ÇIKMADIM"



Yasalara uyduğunu ve dışarı çıkmadığını söyleyen 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, “Canım cips çekti, bende muhtarımızı aradım. Kola, cips, çekirdek ve cips ile sakız almasını istedim. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üste ile 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı bulunuyor, bu yüzden ben de dışarı çıkmadım. Hem muhtarımız hem de jandarmamız, sağ olsun benim istediklerimi getirdi. Lütfen küçük çocuklar, büyük amcalar sizler de dışarı çıkmayın" dedi.

Cide Kalafat Köyü Muhtarı Seral Gün ise, “Dün akşam saatlerinde çok enteresan bir telefon aldık. Genelde bizleri 65 yaş ve üstü insanlar arardı ve siparişlerini verirdi. Bizlerde, hocamızla birlikte bu siparişleri aldıktan sonra köyümüze gelip siparişleri dağıtırdık. Fakat bu sefer küçük misafirimiz bizlerden bir şeyler istedi. Bizlerden kola, cips, çekirdek gibi yiyecekler istedi. Ayrıca bizlere bunu söylerken enteresan gelen bunun kendisine yasal hak olduğunu söylemesi. Bu bizlerin daha çok hoşuna gitti. Bizlerde Cide Kaymakamımız Ali Açıkgöz’e konuyu ilettik. Kaymakamımız Ali Açıkgöz, hemen konu ile alakadar olmamızı istedi. Bizlerde hocamızla, jandarmamızla küçük misafirlerimizin siparişlerini alarak köye kadar geldik. Siparişlerini küçük çocuğumuza verdik ve gözlerindeki mutluluğu görmek için bizden istediği her şeyi kendisine getirdik. Küçük çocuğumuzun bizden istemiş olduğu siparişler ve evden çıkmaması bizleri gururlandırdı. Birde kendisinin yasal hak olarak bunu görmesi ve bizleri araması da bizlere çok farklı geldi. Normalde de isteseydi hemen alıp getirirdik ama ‘bu, benim yasal hakkım’ deyip bu siparişleri vermesi bizleri duygulandırdı” diye konuştu.