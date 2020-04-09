Japon şirketten kritik koronavirüs ilacı açıklaması: 50 hastada denenecek

09 Nisan 2020 Perşembe, 10:10

Koronavirüse karşı laboratuvarlar, üniversiteler ve bilim insanları ilaç ve aşı için çeşitli çalışmalar yürütürken, Japon şirket Fujifilm’den önemli bir açıklama geldi.

Daha önce, koronavirüsü 2 saat içerisinde yüksek bir doğruluk payıyla tespit edecek tanı kiti geliştirdiğini duyuran Fujifilm, Kovid-19 hastaları için yeni bir ilaç geliştirildiğini de açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ABD’deki Kovid-19 hastaları için geliştirilen grip ilacı Avigan’ın klinik testlerinde ikinci faza geçildiği belirtildi. Şirket, “Brigham and Women’s Hospital, Massachusetts Genel Hastanesi, Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yaptığımız çalışmalar kapsamında yaklaşık 50 Covid-19 hastasında denemeler başlanacak” açıklamasını yaptı.

Fujifilm, 31 Mart’ta da Kovid-19 hastaları için geliştirilen Avigan isimli ilacın Japonya’daki hastalar için klinik testinde 3’üncü faza geçildiğini duyurmuştu.



